Vatandaşlar balkondan süpürge fırlatınca hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdılar | Video
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Gaziosmanpaşa’da sabaha karşı otomobille gelen maskeli 3 hırsız, demir kesme makasıyla kilidini patlattıkları bakkal dükkanını soymaya çalıştı. Olayı fark ederek balkondan şahıslara bağıran bir mahalleli, hırsızlara süpürge de fırlattı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar geldikleri otomobile binerek apar topar kaçarken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
HIRSIZLARA ÖNCE BAĞIRDI ARDINDAN DA SÜPÜRGE FIRLATTI
Görüntülerde, otomobille sokağa gelen 3 hırsız aracın bagajından sopa alıyor. Hırsızlar ardından bakkalın demir kesme makasıyla kepengini açmaya çalışıyor. Kepengin kilidini kıran hırsızlar içeriye girmek için harekete geçiyor. O esnada bağırış sesleriyle irkilen hırsızlar girmekten vazgeçiyor. Apar topar otomobile binen hırsızlara yukarıdan süpürge atılıyor. Hırsızlar otomobille hızla uzaklaşıyor.
"YUKARIDAN BİR VATANDAŞ GÖRÜYOR VE HIRSIZLARA SÜPÜRGE ATIYOR"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Akşam saatlerinde hırsızlar geliyor, kepengi patlatıyor ve kapıyı açıyor. Bakıyorlar ki iş kalabalık, o esnada yukarıdan bir vatandaş görüyor ve hırsızlara süpürge atıyor. Ondan sonra da kaçıyor da kaçıyorlar. Polisler gelip olay yerini incelemeye almışlar" dedi.
Öte yandan olayla ilgili dükkan sahibinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.