Video Yaşam Vatandaşlar mahalleye yaklaşan alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti | Video

Vatandaşlar mahalleye yaklaşan alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti | Video

Vatandaşlar mahalleye yaklaşan alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti | Video
02.08.2021 | 08:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Şile’de denizde yunus ile vatandaşın yürekleri ısıtan oyunu kamerada 00:59
İstanbul Şile’de denizde yunus ile vatandaşın yürekleri ısıtan oyunu kamerada 02.08.2021 | 10:00
Erdek Limanı'nda lüks yat yanarak böyle battı | Video 00:57
Erdek Limanı'nda lüks yat yanarak böyle battı | Video 02.08.2021 | 09:54
İstanbul’da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti | Video 01:07
İstanbul’da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti | Video 02.08.2021 | 09:45
İstanbul’da pavyonda 'hesap kavgası' cinayeti: 19 yaşındaki genç öldürüldü | Video 00:39
İstanbul’da pavyonda 'hesap kavgası' cinayeti: 19 yaşındaki genç öldürüldü | Video 02.08.2021 | 09:45
SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular... 02:00
SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular... 02.08.2021 | 09:28
Düğün magandaları Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürdü | Video 03:00
Düğün magandaları Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürdü | Video 02.08.2021 | 09:29
Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada | Video 00:46
Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada | Video 02.08.2021 | 09:29
Yürekleri ağızlara getiren olay kamerada! Bebek arabası, bir anda yokuş aşağı kaydı | Video 01:18
Yürekleri ağızlara getiren olay kamerada! Bebek arabası, bir anda yokuş aşağı kaydı | Video 02.08.2021 | 09:27
İstanbul Silivri'de restoranın bacasında yangın 01:40
İstanbul Silivri'de restoranın bacasında yangın 02.08.2021 | 09:21
İstanbul Sarıyer'de yarışan iki otomobilin neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı! 05:58
İstanbul Sarıyer'de yarışan iki otomobilin neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı! 02.08.2021 | 09:05
İstanbul Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 05:26
İstanbul Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 02.08.2021 | 09:05
Vatandaşlar mahalleye yaklaşan alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti | Video 04:37
Vatandaşlar mahalleye yaklaşan alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti | Video 02.08.2021 | 08:52
Fransız balkon can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi | Video 01:25
Fransız balkon can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi | Video 02.08.2021 | 08:52
Yunanistan sınırındaki korkunç iddianın tanığı korku dolu anları anlattı | Video 05:27
Yunanistan sınırındaki korkunç iddianın tanığı korku dolu anları anlattı | Video 01.08.2021 | 16:54
Afyonkarahisar’daki termal tatil köyünde yangın | Video 01:48
Afyonkarahisar’daki termal tatil köyünde yangın | Video 01.08.2021 | 16:54
Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video 01:08
Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video 01.08.2021 | 16:54
Düğün hazırlığı yapan Fatma'nın çeyizi yangında kül oldu! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı | Video 03:46
Düğün hazırlığı yapan Fatma'nın çeyizi yangında kül oldu! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı | Video 01.08.2021 | 15:42
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 00:18
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 01.08.2021 | 15:15
Alevlerin arasında kalan ekiplerin yaşadıkları tehlikeli anlar kamerada | Video 00:27
Alevlerin arasında kalan ekiplerin yaşadıkları tehlikeli anlar kamerada | Video 01.08.2021 | 15:13
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01:52
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01.08.2021 | 14:47

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları Çardak mahallesi Beydiğin mevkii arasına sıçradı. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çardak Beydiğin bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan destek sürerken 1 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi alevlerle mücadele ediyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep olurken, bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ediyor.

Yanan bölgeye 80 kilometre uzaktaki Antalya'dan ellerinde yangın tüplerini alarak gelen bir grup genç, " Söndürme ekiplerine yardım edebilmek için geldik. Kendi imkanlarımızla gidip yangın tüpü aldık, elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştular. Elinde ki su şişesi ile yangına müdahale eden bir vatandaş ise, " Canımız yanıyor, gittim elimdeki su şişesi ile yangına müdahale ettim" dedi.

Yangın içerisinde bir köpeğin yanmasını son anda kurtardıklarını belirten Hüseyin Okudan, "Köyün merkezinde, yanmak üzereydi, kurtardık. Kaçacak yeri yoktu, dumanlar sarmıştı etrafını çıkardık yangının içinden. Bir anlık bir şeydi fazla bir şey düşünemiyor insan. O anda aldık kucakladık. Zaten kendisi de korkmuştu. " diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA