Vatandaşları telefonla arayarak 900 bin TL dolandıran şahıs yakalandı | Video

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Kayseri'de vatandaşı telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 910 bin TL dolandıran şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan V.C., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.