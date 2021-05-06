Video Yaşam Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
06.05.2021 | 16:38

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Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında şirket CEO’su İlker Baş, eşi Güliz Baş ve iki çalışanı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi daha adliyeye sevk edildi.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Muğla merkezli Vebitcoin kripto para platformunun faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler ile ilgili olarak 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlaması nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından şirket merkezinde ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Vebitcoin kripto para platformu CEO'su İlker Baş, eşi Güliz Baş ve iki çalışan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasının ardından 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından bugün Muğla Adliyesi'ne sevk edildiler. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin şirket çalışanı olduğu öğrenildi.

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