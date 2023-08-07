Vefat eden emekli Tümgeneral Özdeğirmenci toprağa verildi | Video
Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alay Komutanı olarak da görev yapan emekli Tümgeneral Bekir Sıtkı Özdeğirmenci 78 yaşında hayatını kaybetti. Özdeğirmenci, emekli generallerinde katıldığı cenaze töreninin ardından sonsuzluğa uğurlandı.
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