Video Yaşam Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video

Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video

05.08.2023 | 09:22

İstanbul Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun bulunduğu caddede park halindeki araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şile’de denizin ortasında kadına şiddet kamerada | Video 02:21
Şile'de denizin ortasında kadına şiddet kamerada | Video 05.08.2023 | 10:17
Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı | Video 01:19
Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı | Video 05.08.2023 | 10:25
Tuzla Gölü’nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video 04:49
Tuzla Gölü'nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video 05.08.2023 | 09:53
Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video 03:48
Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video 05.08.2023 | 09:39
Kaldırımda yürüyen baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştü! O anlar kamerada | Video 04:26
Kaldırımda yürüyen baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştü! O anlar kamerada | Video 05.08.2023 | 09:22
Kağıthane’de korkutan çatı yangını | Video 01:02
Kağıthane’de korkutan çatı yangını | Video 05.08.2023 | 09:39
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video 04:02
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video 05.08.2023 | 09:22
Hatay’da mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 kişi yakalandı | Video 01:08
Hatay’da mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 kişi yakalandı | Video 05.08.2023 | 09:21
Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video 00:15
Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video 05.08.2023 | 09:21
Mersin’de evin içindeki boz yılan dışarıya çıkarılıp doğaya salındı | Video 00:20
Mersin'de evin içindeki boz yılan dışarıya çıkarılıp doğaya salındı | Video 05.08.2023 | 01:23
Sokak ortasında bıçaklandı | Video 01:13
Sokak ortasında bıçaklandı | Video 04.08.2023 | 22:32
Konya’da baba-kızın üzerine beton parçaları düştü! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:10
Konya’da baba-kızın üzerine beton parçaları düştü! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.08.2023 | 20:19
Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar | Video 01:52
Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar | Video 04.08.2023 | 16:41
Sokak ortasında metrelerce sürükledi, sopayla öldüresiye dövdü | Video 03:16
Sokak ortasında metrelerce sürükledi, sopayla öldüresiye dövdü | Video 04.08.2023 | 15:47
Pendik’te vahşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti | Video 01:53
Pendik'te vahşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti | Video 04.08.2023 | 16:09
Alacak meselesi tartışmasında kuzenini vurdu, tutuklandı | Video 00:39
Alacak meselesi tartışmasında kuzenini vurdu, tutuklandı | Video 04.08.2023 | 16:01
Feke’de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Video 00:17
Feke'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Video 04.08.2023 | 16:00
Hızını alamadı kırmızı ışıkta bekleyen araçlara böyle çarptı! | Video 01:50
Hızını alamadı kırmızı ışıkta bekleyen araçlara böyle çarptı! | Video 04.08.2023 | 15:37
Çöp döküm sahasında çıkan yangın 2,5 saat sonra söndürüldü | Video 01:28
Çöp döküm sahasında çıkan yangın 2,5 saat sonra söndürüldü | Video 04.08.2023 | 15:35
Diyarbakır’da kaçakçılara darbe! 69 kişi yakalandı… Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 00:53
Diyarbakır’da kaçakçılara darbe! 69 kişi yakalandı… Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 04.08.2023 | 15:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA