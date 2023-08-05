Veliefendi Hipodromu'nda 6 aracın yanmasına ilişkin 1 şüpheli şahıs yakalandı | Video 05.08.2023 | 15:20 İstanbul Veliefendi Hipodromu önünde bulunan ve yarış atlarını taşıyan 6 araçta çıkan yangın olayına ilişkin polis ekiplerince 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan araştırma neticesinde şüpheli şahsın daha önce seyis olarak çalıştığı 1 yıl önce işten çıkarıldığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nda meydana gelen yarış atlarını taşıyan araçların yanmasına ilişkin çalışma başlatılmıştı. İncelemelerde 6 adet aracın muhtelif düzeylerde hasar gördüğü, herhangi bir ölü yada yaralı olmadığı bilgisine ulaşılırken kamera çalışmalarında üzerinde beyaz tişört, mavi kot pantolon bulunan yaklaşık 35 yaşlarında bir erkek şahsın şüpheli olabileceği değerlendirildi. Olay yeri yakınlarında bulunan Turan Güneş Bulvarı yanı sazlık alanda 5 ayrı noktada daha yangın olayı meydana geldiği belirlenirken adı geçen bölgede yapılan kamera çalışmalarında da yine aynı şüpheli şahsın görüntülerine rastlanıldı. Eşkal bilgileri ve yapılan araştırma neticesinde; şüpheli şahsın S.D. isimli şahıs olduğu, şahsın daha önce seyis olarak çalıştığı 1 yıl önce işten çıkarıldığı öğrenildi. Şahsın asayiş suçlarından kayıtları olduğu tespit edilirken terör örgütleri ile ilgili herhangi bir bağlantısına rastlanılmadığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli S.D. isimli şahıs, olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy ilçesi Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü altında yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında ilgili birimlerce yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.