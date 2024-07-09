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Veteriner kavgasında gerçek ortaya çıktı! İşte SABAH'ın ulaştığı görüntüler | Video

Veteriner kavgasında gerçek ortaya çıktı! İşte SABAH'ın ulaştığı görüntüler | Video

09.07.2024 | 10:30

Van Erciş'te görevli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı, hayvan sayımı sırasında bir besici ile yakınlarının saldırısına uğraması sonrası Recep Akıncı hastaneye kaldırılırken, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın, karşılıklı darp olduğu ortaya çıktı. İşte SABAH'ın ulaştığı o görüntüler...

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Van'ın Erciş ilçesinde 17 Aralık 2023 yılında, küçükbaş hayvan sayımı için dün Doluca Mahallesi'ne giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı ile besici ve yakınları arasında 'sayım' nedeniyle tartışma çıkmış. Sağlık teknikeri Recep Akıncı, hayvan sayımı sırasında bir besici ile yakınlarının saldırısına uğramış, Recep Akıncı hastaneye kaldırılırken, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SOPAYLA VURDULAR

Olayın öyle olmadığı, veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı'nın da tarafları darp edip, tehdit ettiği yeni detaylara Sabah ulaştı. Sağlık teknikeri Recep Akıncı, Murat ve Turan Kaplan'ın bulunduğu mahalleye koyun ve keçi desteklemeleri için hayvan sayımına gitti. Recep Akıncı, Antika Kaplan ismindeki bir vatandaşın hayvanlarını dışarı çıkarmak istedi ancak Murat ve Turan Kaplan duruma izin vermedi. Tartışma büyüdü Murat Kaplan, Recep Akıncı'ya "O. çocuğu ananı sinkaf ederim" diye hakaret etti. Murat ve Turan Kaplan daha sonra ellerinde bulunan sopalarla Recep Akıncı'nın kafasına ve vücuduna yönelik vurmaya başladı.

VETERİNERİN DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine Recep Akıncı, Murat ve Turan Kaplan'a yönelik, "senin ananı sinkaf edeceğim, yarın çarşıda seni sinkaf edeceğim, siz bir daha veterinere gelirsiniz sizin kulağınızı keseceğim" diyerek hakaret ve tehdit etti. Recep Akıncı, kendisini videoya çeken Turan Kaplan'a yumruk, ardından Murat Kaplan'a tekme attı. Olayın ardından taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

5 VE 3 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı, şüpheliler hakkında Erciş Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açılırken, taraflar dava dosyasında Müşteki Şüpheli olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede Turan Kaplan'ın çektiği videoda Recep Akıncı'nın kendisine yumruk attığı, Murat ve Turan Kaplan'ın ellerinde ahşap sopanın bulunduğu belirtildi. Recep Akıncı'nın aldığı sağlık raporunda basit müdahaleyle giderilmeyecek şekilde yaralanmasının olduğu kaydedildi. Tarafların alınan ifadelerinde beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olup itibar edilmediğine dikkat çekildi. Murat Kaplan'a "Kasten Yaralama" ve "Hakaret" suçundan 5 yıl, Recep Akıncı'ya "Basit Yaralama" "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 5 yıl; Turan Kaplan'a ise "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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