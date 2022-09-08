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OTOMATİK OYNAT
03:35
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Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın | Video 08.09.2022 | 09:34
01:07
Adana’da hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı | Video 08.09.2022 | 09:04
01:01
Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı | Video 08.09.2022 | 09:04
02:32
02:00
Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.09.2022 | 08:51
00:50
Kavga kanlı bitti! O anlar kamerada | Video 08.09.2022 | 08:51
03:17
Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı | Video 08.09.2022 | 00:35
27:47
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Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 07.09.2022 | 16:43
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Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada | Video 07.09.2022 | 14:20
01:31
Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu; o anlar kamerada | Video 07.09.2022 | 13:55
03:27
Son Dakika: Mersin Gülnar'da orman yangını! 110 ev tahliye edildi | Video 07.09.2022 | 13:46
05:06
Ayı "Meteor", hocaya teleskop aldırdı | Video 07.09.2022 | 12:45
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DHKP-C'nin beynine operasyon! Duvarları delerek gözaltına aldılar | Video 07.09.2022 | 12:35
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Sokak kavgası karakolda bitti | Video 07.09.2022 | 12:35
01:05
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı | Video 07.09.2022 | 12:20
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir veteriner kliniğinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.