Video Yaşam Veterinerin klima motorunu çaldılar!
Veterinerin klima motorunu çaldılar!

Veterinerin klima motorunu çaldılar!

14.04.2022 | 13:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Veterinerin klima motorunu çaldılar! 00:34
Veterinerin klima motorunu çaldılar! 14.04.2022 | 13:49
Kadınların videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık yakalandı | Video 01:11
Kadınların videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık yakalandı | Video 14.04.2022 | 13:33
SON DAKİKA! İstanbul’da çift katlı İETT otobüsünde yangın | Video 00:56
SON DAKİKA! İstanbul'da çift katlı İETT otobüsünde yangın | Video 14.04.2022 | 12:46
Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı | Video 00:20
Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı | Video 14.04.2022 | 11:14
Okula giden 10 yaşındaki çocuğa başıboş 8 köpek saldırdı, 80 dikiş atıldı | Video 04:41
Okula giden 10 yaşındaki çocuğa başıboş 8 köpek saldırdı, 80 dikiş atıldı | Video 14.04.2022 | 10:55
İstanbul’da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı | Video 01:04
İstanbul’da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı | Video 14.04.2022 | 10:55
Yüksekova’da sürü halinde ‘bayağı aynak’ kuşları görüntülendi | Video 03:41
Yüksekova'da sürü halinde ‘bayağı aynak’ kuşları görüntülendi | Video 14.04.2022 | 10:55
İstanbul’da kendisine çarpan otomobil sürücüsünü arkadaşıyla beraber döven şahıs kamerada 00:38
İstanbul'da kendisine çarpan otomobil sürücüsünü arkadaşıyla beraber döven şahıs kamerada 14.04.2022 | 10:39
Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünü döven yaya tutuklandı | Video 00:38
Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünü döven yaya tutuklandı | Video 14.04.2022 | 10:28
Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti | Video 00:27
Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti | Video 14.04.2022 | 10:28
Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada! 8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, 25 gözaltı | Video 00:53
Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada! 8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, 25 gözaltı | Video 14.04.2022 | 10:24
Bursa’da 3 kilometre boyunca masalar kuruldu, 12 bin kişi aynı anda iftar yaptı | Video 04:26
Bursa'da 3 kilometre boyunca masalar kuruldu, 12 bin kişi aynı anda iftar yaptı | Video 14.04.2022 | 10:24
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Ukrayna’da Savaş Konferansı’nda önemli açıklamalar 12:34
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ukrayna'da Savaş Konferansı'nda önemli açıklamalar 14.04.2022 | 10:44
Köpek ilanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye şafak baskını | Video 01:13
Köpek ilanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye şafak baskını | Video 14.04.2022 | 10:24
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Bıçaklanan adam paletle kendini korumaya çalıştı | Video 04:29
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Bıçaklanan adam paletle kendini korumaya çalıştı | Video 14.04.2022 | 10:30
Poyraz’ı yaşatma seferberliği! En büyük korkum evladımdan önce ölmek | Video 01:47
Poyraz'ı yaşatma seferberliği! "En büyük korkum evladımdan önce ölmek" | Video 14.04.2022 | 10:32
Müge Anlı SON BÖLÜM izle: Müge Anlı 14 Nisan Perşembe tamamı kesintisiz izle! Müge Anlı’da cinayet anı canlandırması 12:05
Müge Anlı SON BÖLÜM izle: Müge Anlı 14 Nisan Perşembe tamamı kesintisiz izle! Müge Anlı'da cinayet anı canlandırması 14.04.2022 | 13:43
Ara sokaklarda dolaşıp uyuşturucu satıyorlardı! Motosikletli çeteyi polis çökertti | Video 00:29
Ara sokaklarda dolaşıp uyuşturucu satıyorlardı! Motosikletli çeteyi polis çökertti | Video 14.04.2022 | 10:23
Şarkıcı Özay Bakır’ı ölümle tehdit eden Seren Serengil ve Yaşar İpek’e ceza | Video 00:38
Şarkıcı Özay Bakır'ı ölümle tehdit eden Seren Serengil ve Yaşar İpek'e ceza | Video 14.04.2022 | 09:40
Çocuklarını görmek için İzmir’e gelen kadın, eski eşinin evinde boğularak öldürüldü 02:42
Çocuklarını görmek için İzmir'e gelen kadın, eski eşinin evinde boğularak öldürüldü 14.04.2022 | 08:38

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir veterinerin bahçesinden klima motoru çalan iki kişiyi kısa sürede yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Sarıyer'de iki kişi; Reşit Paşa Mahallesi'nde bulunan bir veterinerin bahçesindeki klima motorunu çaldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hemen titiz bir inceleme başlattı ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızların olay yerine bir motosikletle geldikleri, klima motorunu çalarak motosiklete yükledikleri ve olay yerinden uzaklaştıkları saptandı. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen C.P. ve S.K. isimli iki suç ortağının, çaldıkları klima motorunu "Hurdacılık" yapan K.K.'ya sattıkları tespit edildi. C.P., S.K. ve K.K., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan K.K. serbest bırakıldı. C.P. ve S.K. isimli iki suç ortağı ise "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. C.P. tutuklandı. S.K. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA