Video Yaşam "Vicdan azabı çekiyorum" diyerek teslim oldu, 18 sene sonra cinayet aydınlandı | Video

"Vicdan azabı çekiyorum" diyerek teslim oldu, 18 sene sonra cinayet aydınlandı | Video

01.10.2022 | 14:07

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Fatih'te 18 yıl önce öldürülen müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'in katil zanlısı vicdan azabı çektiğini söyleyerek teslim oldu. Azmettirici kocanın ise 2019 yılında öldüğü ortaya çıktı.

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Fatih'te 05. Mayıs 2004 tarihinde saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik isimli kadın silahla vurularak öldürülmüştü. Yapılan çalışmalarda talihsiz kadının eşi Şerafettin Çelik'in olaydan 1 gün önce işi dolayısıyla Ankara'ya gittiği, olay günü ise evde sadece Arzu Nihal Çelik ile kızının olduğu öğrenildi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştıklarını tespit etti.

18 YIL SONRA GELEN İTİRAF
16 suç kaydı olan Erkan C. (52) Samsun'da polis ekiplerine giderek Arzu Nihal Çelik'i öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı Erkan C., cinayeti Arzu Nihal Çelik'in eşi Şerafettin Çelik'in azmettirdiği iddia etti. Yapılan incelemede Şerafettin Çelik'in 2019 yılında vefat ettiği tespit edildi. Göz altına alınan şüpheli Erkan C. polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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