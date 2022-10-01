"Vicdan azabı çekiyorum" diyerek teslim oldu, 18 sene sonra cinayet aydınlandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01.10.2022 | 15:07
02:46
Kahraman itfaiye ekiplerinden yürek ısıtan görüntü | Video 01.10.2022 | 14:58
00:16
25 adet suç kaydı bulunan şahıs son hırsızlığında yakalandı | Video 01.10.2022 | 14:59
01:23
01:27
Limanda asit paniği... Nitrik asit taşarak çevreye döküldü | Video 01.10.2022 | 14:38
01:03
Kocaeli'de sıva yapan işçi 3 metre yükseklikten düştü | Video 01.10.2022 | 14:37
03:01
00:15
00:35
İstanbul'daki bisiklet hırsızı tutuklandı 01.10.2022 | 13:36
02:07
05:34
00:50
Maltepe'de göçük altında kalan işçi böyle kurtarıldı | Video 01.10.2022 | 13:16
01:53
04:19
Almanların korkulu rüyası çete Mersin'de çökertildi | Video 01.10.2022 | 12:11
05:05
01:03
Şoför su şişesine uzanınca, LPG tankeri şarampole uçtu | Video 01.10.2022 | 12:03
03:43
00:34
Bağcılar'da sürücülerin trafik tartışması kamerada | Video 01.10.2022 | 11:18
00:21
Saman yüklü traktör alev alev böyle yandı | Video 01.10.2022 | 11:18
01:29
Anne kedinin yavrusuna kavuşma anı kamerada | Video 01.10.2022 | 11:09
Fatih'te 18 yıl önce öldürülen müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'in katil zanlısı vicdan azabı çektiğini söyleyerek teslim oldu. Azmettirici kocanın ise 2019 yılında öldüğü ortaya çıktı.
18 YIL SONRA GELEN İTİRAF
16 suç kaydı olan Erkan C. (52) Samsun'da polis ekiplerine giderek Arzu Nihal Çelik'i öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı Erkan C., cinayeti Arzu Nihal Çelik'in eşi Şerafettin Çelik'in azmettirdiği iddia etti. Yapılan incelemede Şerafettin Çelik'in 2019 yılında vefat ettiği tespit edildi. Göz altına alınan şüpheli Erkan C. polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.