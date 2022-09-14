Vicdanları sızlatan görüntülere inceleme | Video

Nevşehir’de sokak hayvanlarının kısırlaştırmalarını yapan özel bir firmanın kısırlaştırma sonrası yaptığı uygulamalar tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği tarafından Nevşehir genelinde bulunan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesi için 3 bin hayvanı kapsayan bir ihale yapıldı. Firma Nevşehir genelinde yapacağı kısırlaştır çalışması için de en yakın Belediyelere ait barınakları kullandı. Ürgüp, Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde kısırlaştırma çalışması yapan özel bir firmanın hayvanları kısırlaştırdıktan sonra uygunsuz ortamlara bıraktığı ortaya çıktı.

"YAPILAN UYGULAMALAR VİCDANİ BOYUTTA OLMALI"

Barınak ziyaretlerinde bir takım olumsuzluklarla karşılaştıklarını söyleyen Anadolu Hayvan Hakları Nevşehir İl Temsilcisi Sevinç Dörtkol yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta yaşadığımız tatsız bir olay oldu. Ankara'dan gelen federasyon ve dernek yetkilileri ile Ürgüp, Avanos ve Hacıbektaş barınaklarını ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz esnasında çok olumsuz olaylar ile karşılaştık. Aslında Avanos barınağı şu anda aktif çalışmıyor ve geçici transfer merkezi olarak adlandırıyorlar. Biz gittiğimizde mobil kısırlaştırma oradaydı. Kısırlaştırma yapılan hayvanları sağlıklı olmayan toprak yani pisliğin olduğu yere bıraktılar. Enfeksiyona açık ya sonuç itibariyle ameliyattan çıkmış bu hayvanlar. Daha sonra Hacıbektaş'a geçtik. Orada daha da felaket ile karşılaştık. Üç tane kurtlanmış canla karşılaştık. Hasta canlar, yavrular vardı. Veteriner hekim yoktu. Bu karşılaştığımız manzara o kadar acıydı ki hemen Nevşehir hayvan kasabasını arayarak araç desteği istedik. Yaralı hayvanları Nevşehir Hayvan kasabasına naklettik ve tedavilerine hemen başlandı. Görsellerde ve sosyal medyada da görüyorsunuzdur o hayvanları. Hayvanlardan yüzlerce, binlerce kurtlar çıkartıldı. Maalesef bir tanesinin gözünü kaybetti. Biz buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Barınaklar açılsın dedi. Hayvanların rehabiliteleri yapılsın, kısırlaştırma yapılsın ama yapılan bu uygulamaların vicdani boyutta olması gerekiyor. Vicdani boyutta olmayınca karşılaştığımız manzaralar bunlar. Biz ölüm kampları istemiyoruz hayvanların refahlarını sağlıklarını tedavilerinin yapılacağı alanlar istiyoruz" ifadelerini kullandı.