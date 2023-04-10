Vicdanları sızlatan olay: Ölen 2 aylık bebeklerini bir hafta fark etmediler | Video 10.04.2023 | 12:17 Adana’da bir hafta önce ölen komşuların kötü koku gelmesi sonucu yaşamını yitirdiği yeni ortaya çıkan 2 aylık kız bebek morga kaldırılırken, uyuşturucu bağımlısı anne ve babasının fark etmediği ileri sürüldü. Gözaltına alınan anne tutuklanırken, babanın arandığı bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, komşular mahallede Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis evin kapısını çalıp açtırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen çiftin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve fark etmedikleri ortaya çıktı.Bebeğin cansız bedeni otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne ise gözaltına alındı. Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı. Gözaltına alınan anne ifadesinde bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi. Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.