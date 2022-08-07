Video Yaşam Vicdansız adam yavru kediyi sokağa attı | Video
Vicdansız adam yavru kediyi sokağa attı | Video

Vicdansız adam yavru kediyi sokağa attı | Video

07.08.2022 | 12:51

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Elazığ’da yavru bir kediyi sokağa atan şahsa Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından 2 bin 724 lira ceza kesildi.

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Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte bulvar üzerine gelen S.Ç., aracından çıkardığı yavru bir kediyi bir ağacın altına bıraktı. Ardından yavru kedinin içerisinde bulunduğu kutuyu da kaldırıma atan S.Ç. oradan uzaklaştı. Olayı gören duyarlı bir vatandaş durumu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, daha 3-4 günlük olan kediyi alarak Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ne teslim etti.

Ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve S.Ç.'ye ulaşan HAYDİ ekipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. Maddesi 'ev hayvanını terk etmek' suçundan 2 bin 724 TL idari para cezası uyguladı.

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