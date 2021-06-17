Video Yaşam Vicdansız annenin 3 yaşındaki çocuğuna işkencesi kamerada | Video

Vicdansız annenin 3 yaşındaki çocuğuna işkencesi kamerada | Video

Vicdansız annenin 3 yaşındaki çocuğuna işkencesi kamerada | Video
17.06.2021 | 15:12

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3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla 26 yaşındaki anne Kayseri'de gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre Baba T.Ö. 4 yıl önce Ö.Ö. ile dini nikah kıydı. Daha sonra işi nedeniyle İngiltere'ye giden T.Ö., 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye annesi tarafından işkence edildiğini öğrendi. Baba T.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri anne Ö.Ö.'nün Kayseri'de olduğunu belirledi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anne Ö.Ö.'yü Talas ilçesinde gözaltına aldı.

ZORLA HAP VE SİGARA İÇİRMİŞ
Baba T.Ö.'nün elde ettiği görüntülerde anne Ö.Ö.'nün Y.T.'ye zorla hap ve sigara içirdiği görülüyor. Görüntülerin ne zaman kaydedildiği bilinmiyor.

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