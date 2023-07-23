Vicdansız babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı anlar kamerada | Video
Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hebili Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu S.S., iddiaya göre eşine ve çocuklarına uzun süredir şiddet uyguluyordu. Komşuların şikayeti ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği tespit edilen yabancı uyruklu S.S.'yi evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürülürken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı.
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