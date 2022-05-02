Vicdansız hırsız, ,engelli vatandaşın motosikletini böyle çaldı | Video

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Adana’da engelli vatandaşın motosikletinin çalınması an be an güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, engelli vatandaş, "Benim elimi kolumu bağladılar" diyerek yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden 1 kişinin gelip 3 dakika içerisinde motosikleti çalıp götürdüğünü tespit etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Evli ve 3 çocuk babası Fevzi Kurul, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. 'Elimi kolumu bağladılar' diyen Kurul, "Gelen hırsız ilk başta komşumuzun motosikletini çalmaya çalışıyor. Onu çalamayınca benim motosikleti çalıyor. 3-4 dakika da motosikleti çalıyor. Engelli olduğum için o motosiklet benim elim, ayağımdı. O olmadan yola kadar gidemiyorum. Ona alışmıştım. Şuan bitmiş durumdayım" diye konuştu.
Motosikletin ikinci el fiyatının 20 bin lira olduğunu aktaran Kurul, "Yeni motosiklet alma gücüm yok. Motosikletimin bulunmasını istiyorum. Bu suçlular bizim gibi engelli insanları mağdur ediyor. Hırsızları vicdanına bırakıyorum" dedi.