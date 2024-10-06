Vicdansız hırsız kamerada : SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldı | Video 06.10.2024 | 10:39 Bursa'da kimliği belirsiz bir şüpheli, SMA hastası bebeğin kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şüpheli, minibüsün içerisinde bulunan ve SMA hastası bebek için toplanan kumbarayı çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.