Vicdansız hırsız kamerada : SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldı | Video
Bursa'da kimliği belirsiz bir şüpheli, SMA hastası bebeğin kumbarasını çalarak kayıplara karıştı.
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