Video Yaşam Vicdansız sürücü çarptığı köpeği ölüme terk etti | Video

Vicdansız sürücü çarptığı köpeği ölüme terk etti | Video

Vicdansız sürücü çarptığı köpeği ölüme terk etti | Video
08.04.2021 | 09:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane'de aracın çarptığı motosikletli genç ağır yaralandı. O anlar kamerada | Video 03:31
Kağıthane'de aracın çarptığı motosikletli genç ağır yaralandı. O anlar kamerada | Video 08.04.2021 | 10:11
'Rizeli astronotlar'a Rusya’dan da davet geldi! 06:38
'Rizeli astronotlar'a Rusya’dan da davet geldi! 08.04.2021 | 09:59
Son Dakika: Hava durumu için Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar yağışı başladı | Video 01:19
Son Dakika: Hava durumu için Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar yağışı başladı | Video 08.04.2021 | 09:50
Adana'da halk otobüsünde ücret ödememek için dehşet saçan iki genç kamerada! 01:10
Adana'da halk otobüsünde ücret ödememek için dehşet saçan iki genç kamerada! 08.04.2021 | 10:07
Vicdansız sürücü çarptığı köpeği ölüme terk etti | Video 02:00
Vicdansız sürücü çarptığı köpeği ölüme terk etti | Video 08.04.2021 | 09:52
Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan İranlı kadınlar kamerada | Video 02:28
Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan İranlı kadınlar kamerada | Video 08.04.2021 | 09:52
İzmir'de iki kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasında 00:18
İzmir'de iki kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasında 08.04.2021 | 09:54
Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı | Video 02:33
Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı | Video 08.04.2021 | 09:25
Son dakika! Beklenen kar balkanlardan giriş yaptı | Video 01:20
Son dakika! Beklenen kar balkanlardan giriş yaptı | Video 08.04.2021 | 09:25
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı | Video 02:14
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı | Video 08.04.2021 | 09:08
8 Nisan 2021 Perşembe HAVA DURUMU! Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava durumu... 01:30
8 Nisan 2021 Perşembe HAVA DURUMU! Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava durumu... 08.04.2021 | 09:16
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'ten acı haber! 01:25
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'ten acı haber! 08.04.2021 | 08:27
İzmir'de eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşen adam ağır yaralandı 01:49
İzmir'de eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşen adam ağır yaralandı 08.04.2021 | 08:29
İstanbul’da esnafın kabusu Cezayirli telefon hırsızı yakalandı | Video 04:40
İstanbul’da esnafın kabusu Cezayirli telefon hırsızı yakalandı | Video 08.04.2021 | 08:53
Sakarya'da 25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı 03:12
Sakarya'da 25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı 08.04.2021 | 08:27
Adana’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:51
Adana’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı | Video 08.04.2021 | 08:34
Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı | Video 01:15
Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı | Video 08.04.2021 | 08:34
Son dakika: İstanbul Silivri'de çikolata fabrikasında yangın 02:10
Son dakika: İstanbul Silivri'de çikolata fabrikasında yangın 08.04.2021 | 08:27
Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 01:04
Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 08.04.2021 | 08:28
TRT EBA TV 8 Nisan 2021 Perşembe Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (8 Nisan 2021 Perşembe) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 08.04.2021 | 06:13

Osmaniye’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe minibüsle çarpan sürücü olay yerinden kaçarak köpeği ölüme terk etti. PTS kayıtlarından tespit edilen sürücüye bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda Adana-Osmaniye arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam H.G. isimli minibüs sürücüsü köpeği ölüme terk etti. Hızla kaza yerinden uzaklaşan vicdansız sürücünün peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri PTS görüntülerinden sürücüyü tespit etti. Adana istikametine gittiği belirlenen sürücü yakalandı. H.G. isimli sürücüye çarptığı hayvanı veterinere götürmediği için bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

Kaza yerinde ölen köpeğin başına toplanan çevredeki meraklı vatandaşlar bir süre sonra olay yerinden ayrılırken yoldan geçen diğer sürücülerin ise yerde yatan köpeği umursamadan yollarına devam ettikleri görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA