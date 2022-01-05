Video Yaşam Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı | Video
Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı | Video

Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı | Video

05.01.2022 | 14:46

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Gaziantep'te lüks bir otomobil, hız sınırının 30 kilometre olduğu yolda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpma sonucu savrularak yere düştükten sonra kafasını yere çarpan yaya ağır yaralanırken, olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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