Video Yaşam Vicdansız sürücü, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video
Vicdansız sürücü, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video

Vicdansız sürücü, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video

22.04.2022 | 12:46

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Çekmeköy’de özel bir sitenin girişinde araç yolu üzerinde yatan köpek, siteye otomobiliyle giren bir kişi tarafından ezildi. Sitede bulunan hayvanseverler, yaralı köpeği veterinere götürürken, köpeği ezen kişinin Alzheimer hastası olduğu iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün köpeği gördüğü halde göz göre göre köpeği ezdiği anlar yer aldı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Çekmeköy’de bulunan özel bir sitede meydana geldi. İddiaya göre site girişinde araç yolu üzerinde yatan bir köpek, siteye otomobiliyle giriş yapan kişi tarafından ezildi. Yaralanan köpek hayvansever site sakinleri tarafından veterinere götürerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı halde tedavi altına alınan köpeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Köpeği ezen kişinin 87 yaşında ve Alzheimer hastası olduğu iddia edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Site girişinde yatan köpeğin, otomobilin altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, siteye otomobiliyle giriş yapan bir kişi yol üzerinde yatan köpeğin göz göre göre üstünden geçerek eziyor.

"OLAYA SEBEP OLAN KİŞİNİN 87 YAŞINDA ALZHEİMER OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"
Site sakinlerinden Yaprak Levent, "Maalesef bu olay dün yaşandı. Ben başka bir hayvanla ilgili klinikteyken bana telefon geldi ve hızlıca gidip müdahale ettim. Köpeğin üzerinden geçilmişti ve şok içerisindeydi. Kendisini ellettirmiyor ve can çekişiyordu. Biz biraz zorlayarak aldık ve ilk müdahalesi için kliniğe götürdüm. Görüntülere göre katliam resmen. Bilerek ve isteyerek köpeğin üzerinden geçen bir otomobil görülüyor. Dolayısıyla şikayet etmek istedim. Bugün Jandarmadaydım prosedürleri konuştuk. Bu sırada bu olaya sebep olan kişinin 87 yaşında ve Alzheimer hastası olduğunu öğrendim. Böyle olunca açıkçası şikayetimi geri çektim. Alzheimer olunca vicdan tarafımız öne çıktı ve şikayetten vazgeçtik. Hayvan yaşamsal desteklerle hayatta duruyor" dedi.

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