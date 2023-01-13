Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video
Bağcılar’da bir sokakta seyir halindeki otomobil sürücüsü makas atmaya çalıştığı sırada yaşlı bir adama çarparak kaçtı. Vicdansız sürücüyü arama çalışmaları sürerken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:27
00:27
Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 13.01.2023 | 11:21
00:22
Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky havalandı | Video 13.01.2023 | 10:39
01:04
İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 21 gözaltı | Video 13.01.2023 | 10:38
00:52
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 13.01.2023 | 10:40
00:52
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 13.01.2023 | 10:34
01:57
'Karadeniz Gazı'nı dağıtacak ikinci hazne de denize indirildi | Video 13.01.2023 | 10:34
02:38
05:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 13.01.2023 | 10:25
00:53
İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 13.01.2023 | 09:59
01:12
Otomobilin tramvay durağına çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 13.01.2023 | 10:01
03:18
Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video 13.01.2023 | 10:03
05:52
06:35
Nemrut Krater Gölü iki mevsimi bir arada yaşatıyor | Video 13.01.2023 | 09:48
02:17
Isınmak için yaktığı ateş pahalıya patladı | Video 13.01.2023 | 09:47
02:53
Sosyal medyada büyük ilgi gören kurye piyanist bu kez sahnede çaldı | Video 13.01.2023 | 09:21
01:00
İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 13.01.2023 | 09:19
02:43
Nevşehir'de 9 katlı binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi | Video 13.01.2023 | 08:58
00:37
İstiklal saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi | Video 13.01.2023 | 09:11
00:32
Kuşadası'nda sahte belgelerle kamu arazisi işgaline 4 tutuklama | Video 13.01.2023 | 08:59