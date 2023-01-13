Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video

Bağcılar’da bir sokakta seyir halindeki otomobil sürücüsü makas atmaya çalıştığı sırada yaşlı bir adama çarparak kaçtı. Vicdansız sürücüyü arama çalışmaları sürerken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar'da bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü hızlı bir şekilde ilerlerken kasisten geçtiği sırada önündeki otomobile makas attı. O sırada yaya yolundan geçen yaşlı bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere yığılırken vicdansız sürücü ise olay yerinden kaçtı. Yaşlı adam bir süre yerde kıvrandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri tarafından tespit edilen sürücüyü arama çalışmaları sürerken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.