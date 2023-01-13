Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video
Bağcılar’da bir sokakta seyir halindeki otomobil sürücüsü makas atmaya çalıştığı sırada yaşlı bir adama çarparak kaçtı. Vicdansız sürücüyü arama çalışmaları sürerken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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