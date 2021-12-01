Video Yaşam Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genç kızı yağışın altında ölüme terk etti | Video
Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genç kızı yağışın altında ölüme terk etti | Video

Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genç kızı yağışın altında ölüme terk etti | Video

01.12.2021 | 08:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da lodosta korku dolu anlar: Çatı aracın üzerine böyle düştü! | Video 02:07
İstanbul’da lodosta korku dolu anlar: Çatı aracın üzerine böyle düştü! | Video 01.12.2021 | 09:43
Esenyurt’ta hırsız kaçtı, çalışan kovaladı! O anlar kamerada | Video 01:53
Esenyurt'ta hırsız kaçtı, çalışan kovaladı! O anlar kamerada | Video 01.12.2021 | 09:36
Erzurum’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı | Video 01:25
Erzurum'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı | Video 01.12.2021 | 09:25
Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya böyle yakalandılar | Video 00:32
Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya böyle yakalandılar | Video 01.12.2021 | 09:21
İzmir’de şok olay kamerada! Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti | Video 00:18
İzmir'de şok olay kamerada! Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti | Video 01.12.2021 | 09:21
Başakşehir’de doğalgazlı özel halk otobüsü alev topuna döndü | Video 04:43
Başakşehir'de doğalgazlı özel halk otobüsü alev topuna döndü | Video 01.12.2021 | 08:51
Bursa İnegöl’de orman ürünleri fabrikasındaki talaş silolarında yangın 02:09
Bursa İnegöl'de orman ürünleri fabrikasındaki talaş silolarında yangın 01.12.2021 | 08:55
Ankara’ya mevsimin ilk karı yağdı 03:13
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı 01.12.2021 | 08:55
İstanbul Başakşehir’de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı 05:26
İstanbul Başakşehir'de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı 01.12.2021 | 08:52
Zonguldak’ta şiddetli rüzgarda bir apartmanın çatısının uçma anı kamerada 00:47
Zonguldak'ta şiddetli rüzgarda bir apartmanın çatısının uçma anı kamerada 01.12.2021 | 08:53
Altıncı kattan düşerek demir korkuluklara saplanan şahıs hayatını kaybetti | Video 01:13
Altıncı kattan düşerek demir korkuluklara saplanan şahıs hayatını kaybetti | Video 01.12.2021 | 08:51
Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genç kızı yağışın altında ölüme terk etti | Video 01:08
Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genç kızı yağışın altında ölüme terk etti | Video 01.12.2021 | 08:51
Ankara’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı | Video 00:43
Ankara’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı | Video 01.12.2021 | 08:29
Muğla Akyaka’da lodos tekne batırdı | Video 05:49
Muğla Akyaka’da lodos tekne batırdı | Video 01.12.2021 | 08:30
Başkent’te sokak hayvanlarına ait barınak alev alev yandı | Video 05:08
Başkent'te sokak hayvanlarına ait barınak alev alev yandı | Video 01.12.2021 | 08:31
Talaş siloları alev topuna döndü | Video 02:02
Talaş siloları alev topuna döndü | Video 01.12.2021 | 08:29
Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Cinayet şüphelisi arkadaşının evinde yakalandı! | Video 30:27
Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Cinayet şüphelisi arkadaşının evinde yakalandı! | Video 30.11.2021 | 18:24
Kuyumcuya giren gaspçılar sert kayaya çarptı! Yaralı halde kapıya kadar kovaladı! | Video 03:08
Kuyumcuya giren gaspçılar sert kayaya çarptı! Yaralı halde kapıya kadar kovaladı! | Video 30.11.2021 | 18:44
Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Cinayet şüphelisi arkadaşının evinde yakalandı! | Video 05:02
Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Cinayet şüphelisi arkadaşının evinde yakalandı! | Video 30.11.2021 | 18:24
Niğde’de bir kişinin başına çanak anten düştü, o anlar kamerada | Video 00:52
Niğde'de bir kişinin başına çanak anten düştü, o anlar kamerada | Video 30.11.2021 | 17:37

Uşak’ta ehliyetine 2028 yılına kadar el konulan alkollü sürücünün çarptığı genç kız, uzun süre şiddetli yağışın altına fark edilmeyi bekledi. 1 saat sonra vicdana gelen ama buna rağmen suçu çalışanının üzerine yıkmaya çalışan sürücünün ölüme terk ettiği genç kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İzmir - Uşak karayolu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; su arıtma firması işleten Sinan P. (41), kardeşi, çalışanı ve bir arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra 34 DJH 396 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. Yağışlı havada hızla seyir halinde olan araç, Gazi Bulvarı'nda ilerlerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Güven'e (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasında bulunan refüje savrulan Hasibe Güven, kanlar içinde yerde kalırken; aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir an bile duraksamadan bölgeden kaçtı.

1 SAAT SONRA AKILLARINA GELEN VİCDAN GENÇ KIZIN KURTULMASINA YETMEDİ
Kazadan yaklaşık 1 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan Sinan P.'nin çalışanı Adem A. (28), maddi hasarlı bir kazaya karıştığını öne sürerek tutanak tutulması için trafik ekibi istedi. Aracı inceleyen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, camdaki göçük ve kan izlerinden aracın birine çarptığını fark etti. Kazanın gerçekte aracın bulunduğu yerden 1 kilometre geride meydana geldiğini belirleyen polis ekipleri, bölgeye ulaştıklarında refüjde hareketsiz bir şekilde yatan genç kız ile karşılaştı. Hasibe Güven'in yaşadığını fark eden polislerin destek çağrısı üzerine gelen sağlık görevlileri, nabzı düşük de olsa alınan yaralıyı hastaneye sevk etti. 1,5 saat şiddetli yağış altında yolun ortasında fark edilmeyi bekleyen genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASİBE'Yİ ÖLÜME TERK ETTİ, SUÇU ÇALIŞANINA YIKTI
Kazanın ardından sürücü olduğunu iddia eden Adem A., patronu Sinan P., kardeşi Yusuf P. ve arkadaşları Osman E. gözaltına alındı. Araçta bulunanların tutarsız ifadelerinden şüphelenerek harekete geçen polis ekipleri, yapılan titiz çalışma ve çapraz sorgu sonucunda aracı asıl kullananın Adem A. değil, patronu Sinan P'nin olduğu tespit etti. Daha önceden de hakkında 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Sinan P.'nin ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu ve 8 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Vicdansız sürücülerin yardım etmek yerine ölüme terk ettikleri Hasibe Güven'den geriye, soğuktan korunmak için kullandığı şalı kaldı. Bir mimarlık ofisinde çalıştığı öğrenilen Güven'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA