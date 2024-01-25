Video Yaşam Vicdansızlığın böylesi: Torba içine koyulan köpek ölüme terk edildi
Vicdansızlığın böylesi: Torba içine koyulan köpek ölüme terk edildi

Vicdansızlığın böylesi: Torba içine koyulan köpek ölüme terk edildi

25.01.2024 | 23:16

Diyarbakır’da ağzı bağlı torba içinde karayolu kenarında ölüme terk edilen köpek, bir vatandaşın fark etmesiyle kurtarıldı.

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