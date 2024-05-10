Vicdansızlığın bu kadarına da pes! Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu | Video 10.05.2024 | 10:39 Hatay’ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı. Şahsın köpeğe ateş etme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Samandağ ilçesinde bir şahsın sokak köpeğin e av tüfeğiyle ateş ettiği ana dair görüntüler geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sosyal medyada hızla yayıldı. Durum üzerine harekete geçen Samandağ Kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde köpeğe av tüfeğiyle ateş eden şahıs, göz altına alındı.

Samandağ Kaymakamlığı söz konusu olay ile ilgili, "Köpeği silahla vurarak öldürme olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adli tahkikata başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.