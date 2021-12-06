Video Yaşam Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağıza getirdi | Video
Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağıza getirdi | Video

Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağıza getirdi | Video

06.12.2021 | 09:14

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Arnavutköy'de dört araba ile yola çıkan şahıslar, bir aracın videosunu çekerken yaptıklarıyla yürekleri ağıza getirdi. Video çekimi için vücudunun yarısını araçtan çıkartan şahsın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Araçları ile otoyola çıkan kişiler bir aracın videosunu çekmek için şeritleri kapattı. Video çekmek isteyen bir şahsın vücudunun yarısını araçtan çıkarması ise yürekleri ağıza getirdi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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