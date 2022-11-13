Video Yaşam Villa değil uyuşturucu serası | Video
Villa değil uyuşturucu serası | Video

Villa değil uyuşturucu serası | Video

13.11.2022 | 09:35

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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 2 katlı villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda villanın özel bölümlerinde oluşturulan seralarda bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde kiralık bir villada kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Konuyu büyük bir titizlikle takip eden jandarma ekipleri tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Villaya yönelik şafak operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, villada geniş çaplı bir arama yaptı.

İKİNCİ KATI SERAYA ÇEVİRMİŞLER
2 katlı villayı didik didik arayan jandarma ekipleri, ikinci katta bulunan mutfaktan girişi olan gizli odaları tespit etti. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, sera alanı olarak ayrılan özel odalarda saksılarda ekili halde kenevir bitkisi ile karşılaşarak kenevir bitkilerine el koydu. Toplamda bin 300 kenevir bitkisi ele geçirilirken konuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak, sorgulamaya alındı. Ele geçirilen kenevirler ise gerekli incelemelerin ardından imha edilecek.

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