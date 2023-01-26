Villa hırsızlık çetesi ‘Barkod’ operasyonu ile çökertildi | Video 26.01.2023 | 12:35 Diyarbakır’da villaları hedef alarak hırsızlık yapan çete Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirilen ‘Barkod’ operasyonu ile çökertildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezinde başlatılan "Huzur Alan Projesi" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri villaları hedef alan hırsızlık çetesini çökertmek amacıyla çalışmalar başlattı. Şüphe çekmemek için lüks araç kiralayarak villaların bulunduğu siteleri hedef alan çete üyelerinin villa sahiplerinin uzun süre evlerine gelmemelerini fırsat bilerek geceyi evde geçirdikleri belirlendi. Polis, ele geçirdiği delillerde villada kalan çete üyelerinin marketten alışveriş yaparak, yemek yediklerini de tespit etti.

Söz konusu hırsızların evde bıraktığı market poşetinin izi sürülerek, güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis, marketten alışveriş yaparak eve dönen çete üyelerini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Barkod" adıyla operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sabıka kaydı ve haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen çete üyelerinin villalarda çaldıkları antika eşyalar, saatler ve altınlar sahiplerine teslim edildi.