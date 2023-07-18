Video Yaşam Villanın çatısında çıkan yangın korkuttu | Video
Villanın çatısında çıkan yangın korkuttu | Video

Villanın çatısında çıkan yangın korkuttu | Video

18.07.2023 | 00:09

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde villanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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