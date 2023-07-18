Villanın çatısında çıkan yangın korkuttu | Video
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde villanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
Villanın çatısında çıkan yangın korkuttu | Video 18.07.2023 | 00:09
00:41
Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı | Video 17.07.2023 | 21:29
01:22
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı | Video 17.07.2023 | 16:17
06:18
00:13
İki kardeş dumandan zehirlendi | Video 17.07.2023 | 15:34
05:51
Silivri'de acı olay! Gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti | Video 17.07.2023 | 15:19
01:00
Adana'da güzellik merkezine silahlı saldırı: 4 yaralı | Video 17.07.2023 | 14:59
02:45
Gaziantep'te korkutan çöplük yangını: Gökyüzü siyah dumanla kaplandı | Video 17.07.2023 | 14:56
00:36
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı | Video 17.07.2023 | 14:59
00:40
İstanbul’da hayvana şiddet kamerada: Güvercini fırlatıp tekmeledi | Video 17.07.2023 | 14:58
00:41
Eskişehir merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu | Video 17.07.2023 | 14:47
01:37
06:36
01:21
Otomobilinde cesetle karşılaştı, hayatının şokunu yaşadı! | Video 17.07.2023 | 14:35
01:36
Tüfekli düğün magandası önce kameraya ardından jandarmaya yakalandı | Video 17.07.2023 | 14:05
06:09
08:03
Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde! | Video 17.07.2023 | 13:55
00:35
Samsun'da 3 kilo 248 gram bonzai ele geçti: 4 gözaltı | Video 17.07.2023 | 13:50
00:16
Janıyev Çetesi operasyonu… İstanbul’da yakalandı… | Video 17.07.2023 | 13:25
01:45
Ankara Emniyeti ekiplerinden uyuşturucu baskını: 3 tutuklu | Video 17.07.2023 | 13:19