Video Yaşam Villasının bahçesini süren vatandaş hayatının şokunu yaşadı | Video

Villasının bahçesini süren vatandaş hayatının şokunu yaşadı | Video

Villasının bahçesini süren vatandaş hayatının şokunu yaşadı | Video
26.09.2021 | 11:15

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Pendik Göçbeyli Mahallesinde 2,5 yıldır aynı adreste ikamet eden vatandaş, evinin bahçesini sürerken, poşete sarılarak gömülmüş halde silah ve şarjör bulunca hayatının şokunu yaşadı. Bulunan silah ve şarjör incelenmek üzere jandarma ekipleri tarafından alındı. Villanın bahçesinde silah ve şarjörün bulunma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Pendik Göçbeyli Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde meydana geldi. Bahçesini süren Yakup Torun isimli vatandaş, bahçesini kazdığı esnasında poşete sarılmış ve ağzı bantlanmış şekilde 1 adet silah ve 1 adet şarjör buldu. Torun, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri silahın bulunduğu villa ve bahçesinde arama yaparken, bulunan silah ve şarjör ekipler tarafından alındı. Öte yandan, bahçeye gömülen silah ve şarjörün bulunma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"TAŞ ZANNETTİM"
Silahı bulan Yakup Torun, "Kış geldiği için kışlık sebzeler ekmek istedik. Bahçeyi belliyorduk. Ispanak ekmek için bahçeyi bellerken küreğin ucuna sert bir cisim geldi. Önce taş zannettim sonra çıkarıp baktım. Poşete sarılmış, üzeri bantlanmış bir şey buldum. Yere attım kemik gibi bir ses geldi. Biz birileri bize büyü yapıp buraya gömdü diye düşündük. Falçata ile poşetleri açtım. Silah olduğunu anlayınca jandarmaya haber verdik. Zaten evimizde güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte silahı jandarma aldı. Bizim ifademizde jandarma aldı. Biz sürekli burayı ekip biçiyoruz böyle bir şey ilk defa çıkıyor. Geçen sene bahçenin verimi artsın diye gübre döktürmüştüm buraya onunla mı geldi yoksa buraya gömülü müydü bilemiyorum jandarma araştırıp bulacak " dedi.

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