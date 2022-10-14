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OTOMATİK OYNAT
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Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı | Video 14.10.2022 | 17:06
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Van'dan gelip üvey kardeşlerini öldüren 4 şüpheli adliyede | Video 14.10.2022 | 16:51
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 14.10.2022 | 16:23
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Ümraniye’de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada | Video 14.10.2022 | 16:30
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Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 14.10.2022 | 15:18
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Kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı | Video 14.10.2022 | 14:40
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Bursa'da sandalye fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 14.10.2022 | 14:13
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Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası kamerada | Video 14.10.2022 | 13:45
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Diyarbakır'da 'sondaj' operasyonu: 10 tutuklama | Video 14.10.2022 | 13:45
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Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı | Video 14.10.2022 | 12:08
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İstanbul’da 15 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi | Video 14.10.2022 | 12:03
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Cemevine provakatif eylemi polis önledi | Video 14.10.2022 | 12:08
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Kocaeli'de ev hırsızı tutuklandı! | Video 14.10.2022 | 12:08
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İstanbul ve 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 gözaltı | Video 14.10.2022 | 11:26
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Tırmanarak eve giren hırsız kamerada: 2 telefon 1 altın yüzük çaldı | Video 14.10.2022 | 10:13
Elazığ’da tren yolunda asılı kalan vincin şoförü, son anda atlayarak canını kurtardı. Trenin çarptığı vinç ise hurdaya döndü.