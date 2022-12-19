Video Yaşam Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video
Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video

Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video

19.12.2022 | 12:49

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Samsun'un Terme ilçesinde, vincin çarptığı tek katlı evi çevreleyen beton bahçe duvarı yıkıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kocaman Caddesi'nde Adem Sağer, 55 AJJ 89 plakalı vinçle karşı yönden kendi şeridine girdiğini öne sürdüğü sürücünün 55 ALL 717 plakalı otomobiline çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkarak savrulan vinç, yol kenarındaki Saadet Aslan'a ait tek katlı evin bahçe duvarına çarptı. Sağer, kazayı yara almadan atlatırken, duvarda ve bahçede hasar oluştu.

'VİNÇ KAYINCA BAHÇEYE GİRDİM'
Kaza anını anlatan vinç operatörü Adem Sağer, "Otomobil sürücüsü, şeridime dalıp, kazaya sebebiyet verdi ama durup geçmiş olsun dahi demedi. Ona çarpmamak için yön değiştirdim, vinç kayınca da bahçeye girdim" diye konuştu.

Duvarı yıkılan ev sahibi Saadet Aslan da çok korktuklarını söyleyerek, "Büyük sesle uyandım. Gök gürledi sandım. Dışarı çıktığımda vinçi gördüm, çok şaşırdım. Korkudan elim ayağım titriyor" dedi.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kontrolden çıkan vincin, otomobilin yakınından geçerek bahçe duvarına çarptığı, kazaya neden olduğu öne sürülen ve kaza sonrası durup, içinden birinin inerek çevreye baktığı otomobilin ise bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

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