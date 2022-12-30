Viraja hızla giren araç akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı | Video

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hızlı seyreden otomobil virajda kaza yaptı. 2 kişi hastanelik oldu.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin kazayı görmesi üzerine durumu 112'e bildirmeleri neticesinde olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri intikal etti. İki yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Ağır hasar gören otomobil kullanılamaz hale gelirken, kurtarıcı yardımıyla çıkarılarak götürüldü.
Öte yandan, kaza mahallinde incelemelerde bulunan jandarma ve polis ekipleri ise tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlattı.