Virajı alamayan araç ağaçlık alana uçtu, sürücü kayıplara karıştı | Video

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Tekirdağ Çorlu’da virajı alamayan kamyonet, ağaçlık alana uçtu. Ekipleri harekete geçiren kaza nedeniyle sürücü olay yerinde bulunamadı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir süre çevrede yaralı şahıs aradı. Ancak şahsın olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı. Kaza yapan araç ise kullanılamaz hale geldi.