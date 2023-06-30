Virajı alamayan otomobil duvara çarparak durabildi | Video
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde virajı alamayan otomobil, önce şarampole girdi, ardından duvara çarparak durabildi. Kazada sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, N.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoldan çeçen bazı vatandaşlar, yolda aydınlatma olmadığı ve karanlık olduğu için virajın keskin olması sebebiyle kazanın meydana geldiğini belirttiler. Kaza yapan otomobil daha sonra çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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