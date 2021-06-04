Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video
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Diyarbakır’da bir tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Direğin üzerine düştüğü tır, büyük bir patlamayla alev topuna döndü. 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen tırın sürücüsü yaralı halde kurtarıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır batı çevre yolu D Tipi Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre beyaz eşya taşıyan bir tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu refüje çıktı. Bu sırada yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattına çarparak duran tırın üzerine teller düşünce büyük bir patlama meydana geldi. Kısa sürede alevlere teslim olan tır çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma ile söndürüldü. Yaralı halde tırın içerisinde çıkartılan sürücüsü ise 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.