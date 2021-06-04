Video Yaşam Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video

Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video

Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video
04.06.2021 | 11:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video 02:32
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video 04.06.2021 | 11:19
Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı | Video 00:16
Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı | Video 04.06.2021 | 11:19
Müge Anlı canlı yayında duyurdu, gözyaşları sel oldu! 12:03
Müge Anlı canlı yayında duyurdu, gözyaşları sel oldu! 04.06.2021 | 10:45
İstanbul'da uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada 03:39
İstanbul'da uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada 04.06.2021 | 10:14
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü | Video 01:25
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü | Video 04.06.2021 | 10:34
Arnavutköy'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, mahalle muhtarı isyan etti | Video 04:54
Arnavutköy'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, mahalle muhtarı isyan etti | Video 04.06.2021 | 10:19
Kadıköy’de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı. Görüntüler ortaya çıktı | Video 01:05
Kadıköy’de polis memurunu sırtından bıçaklamıştı. Görüntüler ortaya çıktı | Video 04.06.2021 | 10:24
Müge Anlı canlı yayın izle: 4 Haziran 2021 Cuma atv izle! Üniversiteli Gizem Dünki nerede? Müge Anlı son görüldüğü yeri açıkladı 03:52
Müge Anlı canlı yayın izle: 4 Haziran 2021 Cuma atv izle! Üniversiteli Gizem Dünki nerede? Müge Anlı son görüldüğü yeri açıkladı 04.06.2021 | 10:22
Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi | Video 02:51
Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi | Video 04.06.2021 | 09:18
Hatay'da 5 köpeği zehirlediler | Video 00:44
Hatay'da 5 köpeği zehirlediler | Video 04.06.2021 | 09:18
İstanbul Silivri'de işyerinde patlama! kaynak yapan işçi öldü 03:55
İstanbul Silivri'de işyerinde patlama! kaynak yapan işçi öldü 04.06.2021 | 08:34
Ankara'da iş merkezinde çıkan yangının ardından küle dönmüş dükkanlar kaldı | Video 03:17
Ankara'da iş merkezinde çıkan yangının ardından küle dönmüş dükkanlar kaldı | Video 04.06.2021 | 08:44
Çocukların fotoğraf ve videosunu çeken yabancı uyruklu 2 kişiye tekmeli tepki | Video 00:25
Çocukların fotoğraf ve videosunu çeken yabancı uyruklu 2 kişiye tekmeli tepki | Video 04.06.2021 | 08:57
İstanbul Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı 03:10
İstanbul Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı 04.06.2021 | 08:47
İzmir'de izinli bekçi, ağabeyini darp eden kişiyi tabancayla vurarak öldürdü 02:39
İzmir'de izinli bekçi, ağabeyini darp eden kişiyi tabancayla vurarak öldürdü 04.06.2021 | 08:34
Ankara'da iş merkezindeki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı 02:35
Ankara'da iş merkezindeki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı 04.06.2021 | 08:37
İstanbul Silivri'de korku dolu anlar! Alev alev yanan otomobil hurdaya döndü 00:17
İstanbul Silivri'de korku dolu anlar! Alev alev yanan otomobil hurdaya döndü 04.06.2021 | 08:34
Minibüs ile otomobilin 50 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada feryatlar yürekleri dağladı | Video 04:05
Minibüs ile otomobilin 50 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada feryatlar yürekleri dağladı | Video 04.06.2021 | 08:09
İzmir’de feci kazada can pazarı: 6 yaralı | Video 01:02
İzmir’de feci kazada can pazarı: 6 yaralı | Video 04.06.2021 | 08:09
Avcılar’da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü | Video 03:30
Avcılar’da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü | Video 04.06.2021 | 08:09

Diyarbakır’da bir tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Direğin üzerine düştüğü tır, büyük bir patlamayla alev topuna döndü. 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen tırın sürücüsü yaralı halde kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır batı çevre yolu D Tipi Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre beyaz eşya taşıyan bir tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu refüje çıktı. Bu sırada yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattına çarparak duran tırın üzerine teller düşünce büyük bir patlama meydana geldi. Kısa sürede alevlere teslim olan tır çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma ile söndürüldü. Yaralı halde tırın içerisinde çıkartılan sürücüsü ise 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA