Virajı alamayan tır kıvılcımlar çıkartarak sürüklendi... Yaşanan korku dolu anlar kamerada | Video
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Adıyaman’da virajı alamayan ve metrelerce sürüklenen tırın kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Metlerce sürüklenen tır arkasından kıvılcımlar çıkartarak sürüklendi. Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar, tırın devrildiği yerde bekleyen bir kişinin kazayı fark ettiği ve kaçtığı anları da kaydetti. Kaza yapan tır akaryakıt istasyonunun önünde durarak, oluşabilecek bir facia kıl payı atlatıldı.
Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İki keskin virajın olduğu Börgenek rampasında çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Virajı alamayan çok sayıda araç yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girerek maddi hasara neden oldu.
Vatandaşlar, yetkililere seslenerek bu viraja çözüm bulunmasını istedi.