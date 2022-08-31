Viranşehir’de 23 kilogram esrar ele geçirildi | Video

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir adrese düzenlenen operasyonda 23 kilogram esrar ile bin 86 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Viranşehir'de bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste arama yapan ekipler, 23 kilogram esrar ile bin 86 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi Jandarma'ya götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.