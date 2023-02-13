Viranşehir'in adı Doğanşehir olmuştu: Depremle viran hale geldi... | Video 13.02.2023 | 12:25 MALATYA'nın Doğanşehir ilçesi de depremin ardından yerle bir oldu. Eski adı Viranşehir olan ilçedeki büyük hasar havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılan Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, bir süre Timur'un istilasına uğramış ve bu istila sonucunda ilçenin ismi Viranşehir olarak anılmaya başlamıştı. 1933 yılında yıkık bir şehir olan Viranşehir, dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün ziyareti sonucunda yeni adına kavuştu. 'Böyle güzel bir şehre Viranşehir adı yakışmaz, burası olsa olsa Doğanşehir olur' diyen İsmet İnönü'nün ardından ilçe resmi kayıtlara Doğanşehir olarak geçti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından Doğanşehir ilçesi neredeyse yok oldu. Birçok binanın yıkıldığı, kalan depremzedelerin çadırlarda konakladığı ilçe, eski adı gibi viran oldu. İlçedeki büyük yıkım havadan görüntülendi.