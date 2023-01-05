Vitrininde fare gezen işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi | Video

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir simit fırınında meydana gelen görüntüler için zabıta müdürlüğü ekipleri ile tarım ve orman müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Zabıta ekipleri fırını mühürlerken, eksiklerin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Olay, Öztrak Caddesinde bulunan bir simit fırınından meydana geldi. İddiaya göre simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünler üzerinde gezmeye başladı. Fırındaki poğaça hamuru üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o an çevreden geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili ihbar zabıta ekiplerine ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine iletildi. Sonrasında zabıta ekipleri ve tarım ve orman müdürlüğü ekipleri fırında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde eksiklerin giderilmesi için işletme sahibine 15 gün süre verildi. Fırın ise mühürlenerek, satışa kapatıldı.

FAYANSI KIRARAK İÇERİ GİRMİŞ

Fareyi olaydan haberdar olur olmaz öldürdüklerini ve önlem aldıklarını belirten İşletme Sahibi Mehmet Arıcı da, "Bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Durumdan haberdar olur olmaz fırına gelip fareyi öldürdük. Gerekli dezenfekte işlemlerini gerçekleştirip, zabıta ekiplerine haber verip, incelemelerini istedik. Bugün satış gerçekleştirmeyeceğiz. Öztrak Caddesi üzerinde devam eden yol çalışmalarında alanı sıfırlamak için kapı girişinde bulunan fayans delindi. Oradaki boşluktan kendine yol bulan fare içeri girmiş. Biz belediye ekiplerine bir fayans için söylenecek insanlar değiliz. O yüzden çalışmalarda hiç zorluk çıkartmadık. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık" dedi.

İMHA EDİLDİ

Üzerinde fare gezinen hamur ürünlerini imha ettiklerini belirten Arıcı, "Evraklar ve hijyen konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Kapının altındaki farenin içeri girdiği kırığı hemen yaptıracağız. Müşterilerimiz içini ferah tutsun. Fare imha ettiğimiz poğaçalar hariç hiçbir gıda ürünü ile temas etmedi. Bugüne kadar böyle bir olay kesinlikle yaşamadık. Dün akşamki tatsızlıktan dolayı özür diliyoruz" ifadelerini kulandı.