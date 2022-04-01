Vücut geliştirme antrenörü kafede öldürülmüştü! Kasklı saldırganlar gözaltında | Video

İstanbul Beykoz'da vücut geliştirme antrenörü ve spor eğitmeni Nadir Öztan (41) kafede otururken, motosiklet kasklı saldırgan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri konuyla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede bir arkadaşıyla oturan spor eğitmeni Nadir Öztan 41) isimli vatandaş daha öncesinden husumetli olduğu iddia edilen şüpheli tarafından kafede silahlı saldırıya uğradı. Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşarken, saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Öztan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri verilen eşkâl ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrası kısa sürede adresleri tespit edilen iki saldırgan Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SİLAHI DENİZE ATTIM

Yapılan çalışmalar sonrası kısa sürede adresleri tespit edilen iki saldırgan Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı. Beykoz'da gözaltına alınan Şüpheli Mert Ü. olayda kullandığı silahı denize attığını ancak tam yerini hatırlamadığını öne sürdü. Şüpheliler Mert Ü. ve Yunus B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.