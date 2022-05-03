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OTOMATİK OYNAT
04:34
Ters lalelerden mest eden görüntüler | Video 03.05.2022 | 11:01
02:35
Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video 03.05.2022 | 11:12
04:17
Dağcılar, "ölüm yamacında" riskli kaya avında | Video 03.05.2022 | 10:39
05:23
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Avcılar’da hurdacı deposunda yangın! Patlama anı kamerada | Video 03.05.2022 | 10:37
04:59
1956 model otomobiline gözü gibi bakıyor 03.05.2022 | 10:34
04:24
İstanbul’da “Şevko” lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 03.05.2022 | 10:19
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Kaynak suyunun kayada açtığı muhteşem su yolu | Video 03.05.2022 | 10:21
03:04
Avcılar'da atık deposunda yangın | Video 03.05.2022 | 10:19
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Yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı | Video 03.05.2022 | 10:20
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Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı | Video 03.05.2022 | 10:19
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02:36
Merdivenle soygun yaptılar! Merdiveni de çalıp kaçtılar | Video 03.05.2022 | 10:01
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Bursa’da "yan baktın" kavgası | Video 03.05.2022 | 09:58
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Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada | Video 02.05.2022 | 21:24
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Doğalgaz kutusuna çarpıp takla attı | Video 02.05.2022 | 20:37
01:32
Antalya’da uçurumun kenarında ölüme meydan okuyan bayram pozları | Video 02.05.2022 | 15:46
Tunceli’de anne ve yavru yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.