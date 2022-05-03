Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı | Video

Tunceli’de anne ve yavru yaban domuzları yaklaşık 20 metrelik şelaleden suya atladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde bulunan Pilvenk Şelalesi'nden anne ve yavru yaban domuzları 20 metrelik yükseklikten suya atladı. Domuzların o anları bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.