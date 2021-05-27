Yaban domuzu ilçe merkezinde gezdi, görenler şaşırdı | Video
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde sokakta gezen yaban domuzu vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Özellikle pandemi döneminde sürüler halinde yada tek tek yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüleniyor. bunlara bir yenisi daha eklendi. Ortaca'da ilçe merkezindeki sokaklarda gezen yaban domuzunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Yaban domuzunun caddede rahatça dolaşması dikkat çekerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.