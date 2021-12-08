Yaban hayatı foto kapana yansıdı | Video

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya’da foto kapana yakalanan yaban domuzu, kurt, at ve vaşak görüntülerini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya'nın yaban hayatında bulunan yaban domuzu ailesi, kurt, at ve vaşağın foto kapana yakalanan görüntülerini paylaştı. Hayvanların, ekipler tarafından konan ağaçtan oyma kaptan su içme görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.