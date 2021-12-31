Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon 31.12.2021 | 08:47
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Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kurduğu fotokapanlara yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerinden kesitler paylaşıldı.