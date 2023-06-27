Yaban keçisi, köpeklerin saldırısından baraj gölüne atlayarak kurtuldu | Video 27.06.2023 | 10:11 Tunceli’de sokak köpeklerinin saldırısından baraj gölüne atlayarak kurtulan yaban keçisi, tedavi altına alındı. Ayağında kırık olan keçinin iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tunceli'de kent merkezine kadar inen koruma altındaki yaban keçisi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için Uzunçayar baraj gölüne giren keçi yüzerek karşı kıyıya çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye doğa koruma ekipleri gönderildi. Köpekleri bölgeden uzaklaştıran ekipler, keçiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesine getirerek koruma altına aldı. Ayağında kırık olduğu tespit edilen yaban keçisinin tedavisine başlanırken, iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. Tunceli'de son zamanlarda yavrularıyla birlikte kent merkezine kadar inen yaban keçileri, zaman zaman sokak köpeklerinin saldırısına uğruyor.