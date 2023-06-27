Video Yaşam Yaban keçisi, köpeklerin saldırısından baraj gölüne atlayarak kurtuldu | Video
Yaban keçisi, köpeklerin saldırısından baraj gölüne atlayarak kurtuldu | Video

Yaban keçisi, köpeklerin saldırısından baraj gölüne atlayarak kurtuldu | Video

27.06.2023 | 10:11

Tunceli’de sokak köpeklerinin saldırısından baraj gölüne atlayarak kurtulan yaban keçisi, tedavi altına alındı. Ayağında kırık olan keçinin iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tunceli'de kent merkezine kadar inen koruma altındaki yaban keçisi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için Uzunçayar baraj gölüne giren keçi yüzerek karşı kıyıya çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye doğa koruma ekipleri gönderildi. Köpekleri bölgeden uzaklaştıran ekipler, keçiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesine getirerek koruma altına aldı. Ayağında kırık olduğu tespit edilen yaban keçisinin tedavisine başlanırken, iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. Tunceli'de son zamanlarda yavrularıyla birlikte kent merkezine kadar inen yaban keçileri, zaman zaman sokak köpeklerinin saldırısına uğruyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yaban keçisi, köpeklerin saldırısından baraj gölüne atlayarak kurtuldu | Video 02:27
Yaban keçisi, köpeklerin saldırısından baraj gölüne atlayarak kurtuldu | Video 27.06.2023 | 10:11
İpini koparan boğa Hopa’da kurban pazarını birbirine kattı | Video 00:33
İpini koparan boğa Hopa'da kurban pazarını birbirine kattı | Video 27.06.2023 | 10:11
Ünlü kebapçıdan kurban eti hakkında tavsiye ve uyarılar | Video 03:38
Ünlü kebapçıdan kurban eti hakkında tavsiye ve uyarılar | Video 27.06.2023 | 09:19
Deprem mezarlığında hüzünlü bayram ziyareti | Video 02:40
Deprem mezarlığında hüzünlü bayram ziyareti | Video 27.06.2023 | 09:19
Fatih’te alevler geceyi aydınlattı | Video 02:12
Fatih’te alevler geceyi aydınlattı | Video 27.06.2023 | 08:38
Şehrin göbeğinde eline bıçağı aldı, ortalığı birbirine kattı | Video 01:08
Şehrin göbeğinde eline bıçağı aldı, ortalığı birbirine kattı | Video 27.06.2023 | 08:39
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı | Video 01:37
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı | Video 26.06.2023 | 16:29
Güngören’deki cinayet! 2 gün önce dükkanı kurşunlandı, dün öldürüldü | Video 04:54
Güngören'deki cinayet! 2 gün önce dükkanı kurşunlandı, dün öldürüldü | Video 26.06.2023 | 15:48
İspir’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:57
İspir’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 26.06.2023 | 15:44
Fatih’te akıl almaz olay: Gözlerinin önünde aracını böyle çaldılar | Video 02:17
Fatih’te akıl almaz olay: Gözlerinin önünde aracını böyle çaldılar | Video 26.06.2023 | 15:44
Manisa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:13
Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 26.06.2023 | 15:44
Düğüne giderken feci kazada can veren çift son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:25
Düğüne giderken feci kazada can veren çift son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.06.2023 | 15:20
İnterpol kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı | Video 00:30
İnterpol kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı | Video 26.06.2023 | 14:57
Kabe’yi baba kucağında tavaf ederek hayata başlıyorlar 00:29
Kabe'yi baba kucağında tavaf ederek hayata başlıyorlar 26.06.2023 | 14:30
Komşuların otopark kavgası kamerada | Video 00:59
Komşuların otopark kavgası kamerada | Video 26.06.2023 | 14:30
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 00:30
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 26.06.2023 | 14:30
Giresun’da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin yeleği bulundu | Video 05:16
Giresun'da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin yeleği bulundu | Video 26.06.2023 | 14:42
Çocuğun çakmakla oynaması evi alev topuna çevirdi | Video 03:27
Çocuğun çakmakla oynaması evi alev topuna çevirdi | Video 26.06.2023 | 14:32
Yanan ormanda cesedi bulunmuştu... Son görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:31
Yanan ormanda cesedi bulunmuştu... Son görüntüsü ortaya çıktı | Video 26.06.2023 | 14:33
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular... O anlar kamerada | Video 00:30
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular... O anlar kamerada | Video 26.06.2023 | 14:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA