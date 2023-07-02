Video Yaşam Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde | Video
Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde | Video

Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde | Video

02.07.2023 | 08:44

Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar burada konakladıktan sonra 4 bin 200'e çıkıp mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar 6 saatlik bir tırmanıştan sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmanın heyecanını yaşadı.

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