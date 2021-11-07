Video Yaşam Yabancı uyruklu hırsız turistin cüzdanını böyle çaldı | Video
Yabancı uyruklu hırsız turistin cüzdanını böyle çaldı | Video

Yabancı uyruklu hırsız turistin cüzdanını böyle çaldı | Video

07.11.2021 | 09:31

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İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir AVM’deki mağazalarda alışveriş yapan turistlerin çantalarındaki cüzdanını çalan Cezayir uyruklu hırsız, sivil polislerce suçüstü yakalandı. Hırsızlık olayı ve suçüstü yakalanma anı güvenlik kameralarına takıldı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz Perşembe akşamı Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir kişiyi takibe aldı. Polis tarafından adım adım izlendiğinden habersiz olan şüpheli, bölgede bulunan bir alışveriş merkezine girdi. Şüphelinin peşindeki sivil polisler de AVM'ye girerek zanlının her hareketini göz hapsine aldı. Şüphelinin alışveriş merkezindeki mağazalarda müşterilerin çantalarını dikizlediğini farkeden emniyet ekipleri, "müşteri" kılığına girerek içeride dolaşmaya başladı.

POLİS, 'MÜŞTERİ' KILIĞINDA GİRDİĞİ MAĞAZADA HIRSIZIN HER HAREKETİNİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ
Yabancı şahsın bir giyim mağazasında müşteri olarak bulunan 25 yaşındaki Ganalı B.N.'nin sırtındaki çantadan içinde 100 Avro, 12 bin 731 dolar ve 865 TL para bulunan cüzdanı çaldığını tespit eden sivil polisler, iki adım arkasından takip ettikleri şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

ÇALINAN CÜZDAN GANALI TURİSTE TESLİM EDİLDİ
Yapılan araştırmalarda Gana uyruklu B.N.'nin çantasındaki cüzdanı çalan kişinin, Cezayir uyruklu F.M. (31) olduğu belirlendi. Cezayirli hırsız suçüstü yakalanırken, çaldığı cüzdan içerisindeki paralar ile birlikte Ganalı B.N.'ye teslim edildi. Cezayirli F.M. ifadesi alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan detaylı soruşturmada, zanlının 2021 yılı içerisinde Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinde farklı tarihlerde yaşanan 5 ayrı 'yankesicilik' ve 'açıktan hırsızlık' olaylarının da faili olarak arandığı ortaya çıktı. Zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece "Yankesicilik" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI VE SUÇÜSTÜ YAKALANMA ANI KAMERADA
Öte yandan, AVM'deki bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlık olayı ve zanlının sivil polislerce suçüstü yakalanma anı güvenlik kameralarına da takıldı. Mağazanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Cezayirli hırsız F.M., mağazadaki bir askıdan aldığı kıyafeti perde yapıp Ganalı B.N.'nin sırtındaki çantadan cüzdanı çalıyor. Askıdan 'perdeleme' için aldığı kıyafeti yerine koyup olay yerinden uzaklaşırken, bu sırada şüphelinin peşinde olan ve mağazada "müşteri" kılığına girerek alışveriş yapıyormuş gibi hırsızı takip eden sivil polisler, cüzdanı çalan F.M.'yi mağazadan çıkmak üzereyken suçüstü yakaladığı o anlar görülüyor.

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